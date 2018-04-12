Хельсинки выдал все разрешения на "Северный поток-2"

Региональные власти Южной Финляндии позволили "Газпрому" строить газопровод "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны в Балтийском море. Тем самым проект получил от финнов все полагающиеся экологические разрешения, ранее так же поступили власти ФРГ. Трубопроводу необходимо еще получить одобрение от властей России, Швеции и Дании, причем законы последней допускают запрет на строительство трубы в территориальных водах страны не только из экологических, но и из политических соображений.

Финляндия выдала второе и последнее из требовавшихся разрешений на строительство трансбалтийского газопровода "Газпрома" "Северный поток-2" из России в Германию, сообщила 12 апреля швейцарская компания Nord Stream 2 AG (принадлежащий российской монополии оператор проекта). Экологическое разрешение в соответствии с финским законом о воде Nord Stream 2 AG выдало Региональное государственное управляющее агентство Южной Финляндии. Ранее первое разрешение газопровод получил от правительства Финляндии. "Финский участок" "Северного потока-2" составляет 374 км из общей длины трубы 1230 км.

"Северный поток-2", состоящий из двух ниток, предполагается построить к концу 2019 года, он считается одним из двух основных транзитных маршрутов российского газа в обход Украины наряду с "Турецким потоком" через Черное море. Мощность "Северного потока-2" — 55 млрд кубометров газа в год, стоимость проекта — €9,5 млрд. Участниками проекта наряду с "Газпромом" являются ключевые европейские потребители газа — немецкие Uniper и Wintershall, англо-голландская Shell, французская Engie и австрийская OMV.

Газопровод прокладывается в исключительной экономической зоне нескольких государств Балтийского бассейна: Финляндии, России, Германии, Швеции и Дании, обходя экономические зоны бывших советских республик Прибалтики, из политических соображений являющихся принципиальными противниками проекта. Пока проект получил разрешения также от Германии. "Газпрому" требуется доказывать регуляторам стран, что проект трубы не нанесет экологического ущерба, что считается несложной задачей. Построенный к 2011–2012 годам "Северный поток-1" получил все разрешения без особенных затруднений, так как в тот момент политическая обстановка в Европе была более благоприятной для российских энергопроектов.

Впрочем, сейчас даже получение всех полагающихся экологических разрешений не гарантирует реализацию "Северного потока-2". Так, Дания поменяла свое законодательство, разрешив правительству блокировать строительство газопровода не только из экологических, но и из политических соображений. Пока Копенгаген не решился отказать "Газпрому", но если датчане все же не разрешат строить трубу, Nord Stream 2 AG придется менять маршрут газопровода, что затянет реализацию проекта. Кроме того, ЕС в течение последнего года изучает возможность расширить на "Северный поток-2" нормы Третьего энергопакета (легитимность применения европейских законов к морскому газопроводу вызывает у юристов сомнения).

Коммерсант