Enel расширяет сотрудничество с Формулой Е

Enel продолжает сотрудничество с чемпионатом ABB FIA Formula E, становясь официальным партнером по умным системам зарядки и официальным партнером по обеспечению энергией на предстоящие пять сезонов серии уличных гонок на электромобилях. Это заявление сегодня было сделано на пресс-конференции Франческо Вентурини, Главой Enel X, подразделения Enel, занимающегося инновационными продуктами и цифровыми решениями, и Алехандро Агаг, основателем и генеральным директором Formula E.

Начиная со следующего сезона, Enel будет использовать технологии, продукцию и услуги для зарядки гоночных электромобилей второго поколения. Теперь благодаря более мощным батареям электромобили смогут проезжать всю трассу без необходимости остановки на замену, как приходится делать сейчас. Новые сверхбыстрые зарядные устройства, которые Enel создала с использованием передовых технологий, будут иметь мощность до 80 кВт, достаточную для полной зарядки новых батарей в сроки, предусмотренные техническими регламентами. Новые сверхбыстрые зарядные устройства (Supercharger) будут очень легкими (менее 200 кг), что сделает более удобной их транспортировку от одной гонки к другой.

Франческо Вентурини, Глава Enel X, отмечает: "Спустя три года после того, как мы начали работать с Formula E, сегодняшняя новость о продлении и расширении нашего партнерства - еще один шаг вперед в работе, которую мы выполняем в области электротранспорта. Благодаря нашей технологии зарядки и оснащению каждой гонки зарядным устройством Supercharger, новые наиболее эффективные автомобили с большей возможностью аккумулирования энергии смогут проезжать всю гоночную дистанцию. Партнерство Enel и Formula E демонстрирует приверженность нашей Группы продвижению электротранспорта на глобальном уровне, продолжению научных исследований, разработке и внедрению инновационных технологий для экологичного транспорта".

Алехандро Агаг, основатель и Генеральный директор Formula E, заявил: "Это подходящий момент, чтобы объявить о продлении и расширении нашего успешного партнерства с Enel на гонках, которые пройдут в родном Риме, где расположена штаб-квартира компании. Суть чемпионата ABB FIA Formula E в том, чтобы расширить границы возможного в области электрификации. Сотрудничество с Enel и их технология быстрой зарядки помогает нам внедрять инновации в глобальном масштабе с основным фокусом на будущее. Весь смысл гоночного спорта в борьбе за лучшее время – как обогнать свой предыдущий результат и соперников. Сокращать потери времени также требуется во время зарядки автомобиля - как на трассе, так и на уличных и домашних станциях зарядки".

На открытии гонок в Риме на площадке Allianz E-Village будет представлен стенд Группы с новыми сверхбыстрыми зарядными устройствами Enel и новый одноместный электромобиль, показанный на автосалоне в Женеве в прошлом месяце.

Enel на CBMM Niobium Rome E-Prix, представленной Mercedes EQ

На римском этапе чемпионата ABB FIA Formula E, который состоится в субботу 14 апреля в римском районе ЭУР, Enel применит свои инновационные технологии: будут применены полностью оцифрованные микросети, которые благодаря интеллектуальному учету и системам управления энергией позволяют интегрировать возобновляемые источники энергии с батареями для хранения энергии в сочетании с самой передовой инфраструктурой зарядки. Enel также будет поставлять полностью сертифицированную электроэнергию, выработанную из возобновляемых источников.

Чемпионат ABB FIA Formula E также позволит жителям Рима увидеть огромный потенциал электротранспорта. Для этого Enel установила четыре станции быстрой подзарядки, оснащенные бесплатными точками доступа Wi-Fi, в районе ЭУР, где проводится гонка. Эти зарядные станции, которые останутся в свободном доступе после окончания гонок, являются частью проекта EVA+ ("Магистрали для электромобилей"), софинансируемого Европейской комиссией. Enel является координатором данного проекта наряду с ведущими производителями автомобилей (Nissan, Renault, BMW и Volkswagen). Проект предусматривает установку 200 станций быстрой зарядки вдоль автомагистралей Италии и Австрии. К имеющимся в столице Италии более 120 станциям добавятся еще 4 станции быстрой зарядки. Они станут первыми станциями, установленными в рамках Национального плана Enel по созданию инфраструктуры зарядных станций в Риме.

На площадке E-Village Allianz Enel также будет рассказывать об электротранспорте и о деятельности и технологиях, реализуемых Группой. На стенде будут представлены все доступные решения для электромобилей: начиная с новых сверхбыстрых зарядных устройств, предназначенных для зарядки новых одноместных электромобилей, заканчивая станциями быстрой зарядки, которые примерно за 20 минут позволяют полностью зарядить электрическое транспортное средство. Другие решения включают новые уличные станции для зарядки и настенные панели для зарядки автомобилей дома. Посетители смогут увидеть технологию Vehicle-to-Grid (V2G) в действии. В рамках этой технологии батареи электромобилей используются для стабилизации сети путем их подключения к специальной станции, которая управляет потоками электроэнергии. Наконец, посетители смогут увидеть Juice-Roll, быстрое портативное зарядное устройство, которое будет использоваться для подзарядки электрических мотоциклов. Они будут соревноваться в первом Кубке мира FIM Enel MotoE в 2019 году, в качестве титульного спонсора которого выступает Группа Enel.