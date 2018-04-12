Филиал "Ивэнерго" пригласил на работу выпускников Ивановского энергетического университета

Представители филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" приняли участие в предварительном распределении выпускников Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ), состоявшемся на базе вуза 11-12 апреля.

Предварительное распределение выпускников – традиционное мероприятие, проводимое в ИГЭУ ежегодно и способствующее трудоустройству молодых специалистов. Его целью является знакомство студентов с компаниями и условиями работы в них. В мероприятии приняли участие более 500 выпускников и представители 40 предприятий со всей страны, в том числе и сотрудники крупнейшей электросетевой компании региона - "Ивэнерго".

С презентацией о кадровой политике филиала выступила начальник департамента управления персоналом Екатерина Беляева. Она проинформировала студентов об имеющихся вакансиях, действующих на предприятии механизмах социальной защиты работников, программах по улучшению условий и охраны труда, перспективах профессионального и карьерного роста сотрудников. "Для адаптации молодых эффективности труда в "Ивэнерго" проводятся тренинги и обучающие семинары. Поддерживается участие работников в спортивно-массовых и культурных мероприятиях, творческих конкурсах. Наиболее перспективные специалисты зачисляются в кадровый резерв предприятия специалистов, их мотивации и повышения на замещение должностей из числа руководящего состава", - отметила Екатерина Беляева. Также, об особенностях работы электросетевого комплекса Ивановской области рассказал в своем выступлении перед выпускникам начальник производственного отделения "Тейковские электрические сети" филиала "Ивэнерго" Сергей Гусев.

Плодотворное сотрудничество Ивановского государственного энергетического университета и "Ивэнерго" длится много лет. Студенты ежегодно проходят практику в энергокомпании, посещают с экскурсиями энергообъекты, приобретают опыт работы в составе студенческих отрядов. Большинство сотрудников, работающих в филиале, являются выпускниками ИГЭУ.

Взаимодействие с вузом в сфере профессиональной ориентации студентов помогает привлечь в отрасль перспективные кадры, дает возможность молодым людям на практике применять полученные знания, повышает мотивацию будущих выпускников к трудовой деятельности по востребованным на рынке труда профессиям.