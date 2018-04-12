ГК IEK приглашает в "Город света"

Группа компаний IEK приглашает участников электротехнического рынка Южного региона в Краснодар, который 26 апреля станет очередным "Городом света". В этот раз выставка отметит круглую дату: Краснодар принимает юбилейный, двадцатый, "Город света"! Организатор праздника света Ассоциация "Русский Свет" подготовил насыщенную деловую программу, крупные и известные компании-производители предоставят посетителям возможность оценить прогрессивные и наиболее востребованные предложения на рынке электротехники.

Группа компаний IEK представит большую объединенную экспозицию всех своих брендов: электротехнического оборудования IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и оборудование для информационных технологий ITK®. Важное место отведено светотехническому направлению, которое представлено в новом фирменном стиле. Широчайший ассортимент, доступная информация, современный стильный дизайн — все это делает светотехнику IEK® востребованной на рынке и привлекательной для потребителя. Специалисты ГК IEK проведут семинар, который представит решения задач освещения в сфере ЖКХ, промышленного и уличного освещения на основе продукции IEK®. На основной сцене выставки состоится открытый мастер-класс по монтажу аварийного блока питания для светодиодного светильника с использованием продукции IEK®, ITK® и ONI®.

"Город света" состоится 26 апреля в Краснодаре по адресу: ул. Конгрессная, д. 1, ВКК "Экспоград Юг", 3 павильон. Открытие в 10:30.

Для участия в "Городе света" регистрируйтесь на сайте: http://russvet.ru/lightcity/ .