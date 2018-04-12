Импортозамещение по-калужски: светильники от Pandora LED

Компания "Пандора ЛЕД" (торговая марка "Завода Опытного Приборостроения", г. Калуга) представит на выставке "Электро" новый мощный магистральный светильник Pandora LED 245, который доступен для заказа клиентами.



Этот продукт предназначен для эффективной и полноценной замены устаревших дорожных и магистральных натриевых светильников, и его светораспределение точно повторяет эти самые распространенные проектные решения.

Не самая высокая для марки Pandora LED эффективность (порядка 135 lm/W) компенсируется нетрадиционным решением с глубокой оптической камерой, снижающей ослепление водителей, свойственное светодиодным светильникам. Длинный вынос оси светового тела и возможность регулировки угла наклона к горизонту в диапазоне +15/-10 градусов, должны помочь монтажным и проектным организациям в реализации качественного, соответствующего ГОСТ освещения автомобильных дорог от 2 до 6 полос движения в каждую сторону, с категорией до A1 включительно.

Светильник выпускается в нескольких исполнениях по мощности для достижения оптимальной экономической эффективности для любых объектов. Топовая модель Pandora LED 245 имеет мощность 240 Вт, световой поток 30 тысяч люмен и встроенный интерфейс PLC для полампового контроля и регулирования с поддержкой автоматизированных систем управления наружным освещением (АСУНО), таких, как "Кулон-П" (от ООО Сандракс). При этом возможна адаптация к любым другим системам.

Светильник оснащен новейшим резонансным источником питания PSL-240D2 и защищен от всех видов перенапряжения и помех, традиционно являющихся причиной выхода из строя подобных изделий.

На стенде компании будут представлены как проверенные временем образцы светодиодной продукции, так и новейшие разработки, в том числе взрывобезопасные светильники. Специалисты компании продемонстрируют в работе и расскажут о системах управления светотехническим оборудованием, преимуществах полампового контроля, ответят на все интересующие вопросы.

В ближайших планах компании стоит расширение производственных мощностей, а именно ввод в эксплуатацию нового производственного корпуса, включающего в себя несколько цехов, обеспечивающих полный цикл производства светодиодного оборудования.

Выставка "Электро" открывается на 16 апреля! Получите билет : http://www.elektro-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1