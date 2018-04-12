МРСК Северо-Запада обеспечила дополнительную мощность для Архангельского театра кукол

Энергетики МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО "Россети") обеспечили дополнительную мощность для Архангельского театра кукол. Для реализации данного проекта специалисты филиала "Архэнерго" проложили две взаиморезервируемые кабельные линии 10 кВ длиной по 410 метров каждая от трансформаторной подстанции в центральной части города, модернизировали коммутационное оборудование сети - заменили масляные выключатели на вакуумные в распределительном пункте и создали техническую возможность для подключения. Также для присоединения вновь построенных кабельных линий 10 кВ к источнику питания на подстанции №1 установлены две ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ.В рамках заключенного договора техприсоединения мощность объекта увеличена со 150 кВт до 992 кВт по двум независимым источникам питания. Таким образом, для сценическо-зрительного комплекса обеспечена вторая категория надежности (с наличием основной и резервной схемы).Как отметили в службе капитального строительства производственного отделения "Архангельские электрически сети", строительство кабельных линий было затруднено прохождением через ряд подземных коммуникаций в районе Набережной. Это требовало большого количества согласований для выбора траектории пути. Кроме того, для перехода через автомобильные пути в центре города дважды потребовалось применить метод горизонтально-направленного бурения. Работы выполняла высококвалифицированная подрядная организация под контролем специалистов "Архэнерго".Напомним, реконструкция театра кукол за счёт средств областного и федерального бюджетов ведется с 2015 года. Строительство пристройки сценическо-зрительского комплекса и реконструкция основного здания, возведенного более 80 лет назад, позволят расширить возможности театра. Количество мест в зрительных залах будет увеличено, можно будет проводить спектакли параллельно на двух сценах: большой и малой.На сегодняшний день реконструкция вышла на финишную прямую. Четырёхэтажная пристройка, в которой разместится новый зрительный зал, полностью построена. Завершается отделка помещений, монтаж и наладка оборудования.Уникальный Архангельский театр кукол – одно из знаковых мест областного центра, он известен по все стране и за ее пределами. Труппа театра со своими спектаклями участвовала во многих международных фестивалях искусства в России и Европе. В репертуаре театра около 40 представлений не только для детей, но и для взрослых зрителей. По сообщениям регионального правительства, реконструкция театра должна быть полностью завершена в 2018 году. Актерская труппа планирует заехать в новое здание уже в мае.