Рязаньэнерго открывает сезон массовых ремонтных работ на энергообъектах

Персонал производственных отделений филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" приступает к проведению массовой ремонтной кампании. Акты готовности предприятию выдала специальная комиссия после завершения месячника по подготовке бригад к безопасному проведению ремонтных работ на энергообъектах.

Энергетики ведут ремонт электрооборудования в течение всего года, но именно весной, после завершения периода максимальных нагрузок в сетях, ремонтная кампания филиала становится масштабной, и 90 % всех работ по своевременной подготовке к новой зиме приходится на апрель - сентябрь. График плановых отключений электроэнергии в связи с проведением ремонтов размещается на сайте предприятия www.mrsk-cp.ru в разделе "Потребителям". Кроме того, информация о дате и времени отключений поступает в виде смс-уведомлений потребителям, с которыми заключены соглашения.

Предотвращение производственного травматизма и высокий уровень организации работ - приоритетные направления деятельности Рязаньэнерго, поэтому в рамках подготовки к ответственному периоду сотрудники филиала провели инженерный осмотр воздушных линий и оборудования подстанций, составили список сложных переключений и перечни воздушных линий, находящихся под наведенным напряжением, оценили готовность резервных источников электроснабжения. Персонал полностью укомплектован спецодеждой, спецобувью, материалами и инструментами для безопасного и качественного выполнения ремонтных работ и диагностики оборудования, а также прошел теоретические и практические занятия, в том числе на учебно-тренировочных полигонах. Во всех производственных отделениях Рязаньэнерго прошли акции "День с бригадой", направленные на совершенствование работы по предупреждению случаев электротравматизма и повышение уровня личной ответственности каждого работника за создание безопасных условий труда для себя и своих коллег.

Напомним, в 2018 году запланирован ремонт более 3 260 км ЛЭП всех классов напряжения, отремонтировать 29 подстанций 110-35 кВ, 604 трансформаторные подстанции и 163 трансформатора. От древесно-кустарниковой поросли, ставящей под угрозу штатную работу ЛЭП, проходящих по лесным массивам, будет расчищено 1092 га просек вдоль трасс ЛЭП.

