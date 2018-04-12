Тулэнерго проходит паводок в штатном режиме

Своевременная подготовка энергооборудования к весеннему паводку позволила снизить риски возникновения технологических нарушений в электрических сетях филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" и обеспечить надежное электроснабжение потребителей региона.

По словам председателя паводковой комиссии, Первого заместителя директора – Главного инженера филиала "Тулэнерго" Игоря Соколова, нормальная работа тульского сетевого комплекса в период таяния снега и разлива рек была обеспечена благодаря реализации комплекса специальных мероприятий.

В Тулэнерго осуществляется мониторинг паводковой ситуации и сохраняется особый контроль состояния опор и участков высоковольтных линий, расположенных в пойменных и других затопляемых местах. Проверяются дренажные устройства и средства водоотлива. Продолжается дежурство аварийных бригад энергетиков и спецтехники, организовано взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти, Главным управлением МЧС России по Тульской области.

По результатам прохождения паводка в филиале "Тулэнерго" запланировано проведение послепаводковых мероприятий, в том числе - осмотр энергооборудования в зонах затопления и, при необходимости, выполнение всех необходимых ремонтных работ.

