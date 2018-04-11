В районе строительства АЭС "Ханхикиви 1" прошел семинар Ассоциации предпринимателей города Раахе, посвященный договорной работе

На встрече обсуждались различия между российской и финской культурой договорных отношений, особенности требований к содержанию контрактов в проекте АЭС "Ханхикиви 1".

В мероприятии участвовали представители юридического агентства Pro Juridica, Центра развития региона Раахе, местной деловой среды, компании Fennovoima и представители российской стороны проекта.

АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" на семинаре представлял заместитель директора - начальник управления по договорной работе Дмитрий Гаврюков. Он рассказал о порядке заключения контрактов в рамках проекта "Ханхикиви-1", разъяснил базовые принципы договорной работы и то, каким образом требования проекта влияют на содержание контрактов и процессы выбора субподрядчиков – от начала закупочной процедуры до оплаты выполненных работ.

Организаторы планируют, что подобные мероприятия будут проводиться регулярно и станут площадкой для обсуждения актуальных требований проекта "Ханхикиви-1".