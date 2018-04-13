Вслед за ОДК проект по газовым турбинам могут начать и "Силовые машины"

После скандала с немецкой Siemens, отказавшейся поставлять газовые турбины большой мощности в Крым, попавшие под санкции российские машиностроители могут ввязаться в конкурентную борьбу за право стать российским поставщиком замещающего оборудования. Вслед за Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) "Ростеха" о готовности начать подобный проект при госсубсидиях заявили "Силовые машины" Алексея Мордашова, ведущие переговоры с Минпромторгом. Заявленная программа модернизации ТЭС может создать спрос на отечественные турбины, однако едва ли он будет достаточен для двух игроков.

Попавший под санкции США машиностроительный холдинг "Силовые машины" попросил правительство о широких мерах поддержки, в том числе преференциях на внутреннем рынке, без которых "российскому энергомашиностроению не выжить вовсе". Такие идеи владелец "Силмаша" Алексей Мордашов изложил премьеру Дмитрию Медведеву на заседании правкомиссии по импортозамещению. По словам бизнесмена, компании нужны госгарантии для выхода на зарубежные рынки и госпомощь в привлечении финансирования (подробнее см. "Ъ-Онлайн").

Господин Мордашов также заявил, что "Силмаш" готов заняться импортозамещением газотурбинной установки (ГТУ) большой мощности. Сейчас у компании есть СП с немецкой Siemens, которое произвело две ГТУ для "Технопромэкспорта" "Ростеха", которые затем были перепоставлены в Крым, что и вызвало новую волну санкций ЕС и США (Вашингтон включил в них и "Силовые машины"). "Знаменитая история по газовым турбинам еще раз подчеркивает, что России необходима своя технология газовых турбин",— отметил Алексей Мордашов. По его словам, компания готова заниматься ее созданием, если государство возьмет на себя половину затрат на НИОКР.

Исторически в СССР и России делали ГТУ мощностью до 25 МВт (по сути, авиадвигатели), но не мощные турбины. Сейчас они собираются в РФ только в кооперации с глобальными игроками — американской GE и Siemens. Теперь внутренняя конкуренция за проект импортозамещения ГТУ может обостриться. Как заявил “Ъ” замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, с "Силовыми машинами" обсуждается проект создания "серии опытно-промышленных образцов газовых турбин мощностного ряда 65–70, 110–120 и 160–180 МВт". Сходным проектом занимается Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, тоже под санкциями) "Ростеха", ее доработанный проект газотурбинного двигателя на 110 МВт испытывается на стенде, результатов ждут к середине года. В ОДК планы "Силмаша" не комментируют.

Но российский рынок ГТУ, скорее всего, недостаточно велик, чтобы окупить затраты на выпуск продукции нескольких поставщиков. По оценке Минэнерго, потребность в энерготурбинах средней мощности (100–200 МВт) в 2020–2035 годах составит 80 штук, большой мощности (от 300 МВт) — 20 штук. Минпромторг оценивает потребность рынка в турбинах средней мощности в 150–200 штук, а в турбинах 60–80 МВт — в 30–40 штук. Оценка Минпромторга, видимо, учитывает использование ГТУ в производстве сжиженного газа. "Газпром" в октябре 2017 года подписал "дорожную карту" с ОДК по возможному использованию турбины 110 МВт для выпуска СПГ. В "Газпроме" и НОВАТЭКе не предоставили комментарий.

В Минэнерго и Минпромторге не смогли назвать инвестиции в проекты импортозамещения ГТУ. По мнению Минпромторга, первые промышленные образцы "Силовые машины" могут представить через три-пять лет (в компании не дали комментарий). По оценке источника “Ъ” в отрасли, так как "Силовые машины" начнут разработку с нуля, им потребуется до десяти лет. Глава российского представительства Frost & Sullivan Алексей Волостнов считает, что реальный спрос на газовые турбины высокой мощности в РФ до 2030 года составит до 100 штук, причем прогноз может быть снижен "из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка". Он отмечает также, что "навык производства турбин высокой мощности в России фактически утрачен".

Основным источником спроса на ГТУ может быть программа модернизации ТЭС, которая сейчас утверждается правительством (см. также материал на стр. 1). Предполагается, что в ней будут требования по обязательному использованию российского оборудования, которые могут быть распространены и на турбины. "Решение о производстве турбин в РФ нужно принимать сейчас, чтобы успеть к запуску модернизации в 2021–2022 годах",— говорит собеседник “Ъ” в генерации. Но конкуренция между ОДК и "Силовыми машинами" за поддержку государства может привести к распылению средств, поэтому не исключено, что компаниям предложат объединить усилия.

Коммерсант