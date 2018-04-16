Денис Мантуров выступил с докладом на заседании Правительственной комиссии по импортозамещению

12 апреля в Санкт-Петербурге под председательством Дмитрия Медведева прошло заседание Правительственной комиссии по импортозамещению. Обсуждалась реализация планов по выпуску отечественной продукции в сфере машиностроения, в частности в отраслях автопрома, сельхозмашиностроения, и производства оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. С докладом выступил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Перед официальной частью участники заседания посетили Ленинградский металлический завод ПАО "Силовые машины", производящий энергомашиностроительное оборудование для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта. Завод специализируется на изготовлении паровых, гидравлических и газовых турбин для различных объектов энергетики. Турбины завода работают на 700 электростанциях в 57 странах мира.

В ходе заседания Дмитрий Медведев напомнил, что в течение 4 лет государством реализуется политика по импортозамещению. За это время была создана правительственная комиссия и специальные институты, включая Фонд развития промышленности. На сегодняшний день в стране действует порядка сотни импортозамещающих проектов.

Председатель Правительства отметил видимые результаты этой работы, которые стали возможными за счет кооперации государства и бизнеса и во многом благодаря своевременным мерам государственной поддержки.

"Доля российской продукции сильно выросла в сфере транспортного, тяжёлого, нефтегазового машиностроения, станкостроения, радиоэлектроники, фармацевтики. В автопроме, сельхозмашиностроении, производстве оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности есть свои достижения. За прошлый год почти на 20% выросло производство российских автомобилей, включая автомобили мировых брендов", - рассказал глава Правительства, добавив, что в отрасль предусмотрены дальнейшие крупные инвестиции. Осваиваются технологии производства целого ряда новых компонентов, что в будущем позволит увеличить долю российской локализации в сборке.

По словам Дмитрия Медведева, также выросли объёмы производства пищевого оборудования, машин для переработки мяса, производства молока, при этом треть этого оборудования идёт на экспорт. На внешних рынках пользуется спросом и дорожно-строительная, коммунальная и наземная техника российского производства.

Премьер-министр подчеркнул, что компании, реализующие импортозамещающую продукцию и попавшие под санкции, будут получать дополнительную поддержку.

"Поручения о проработке такого рода поддержки мною даны. Это касается разных компаний – и металлургов, и энергетиков, и оборонщиков, и некоторых других. Мы видим, что под ударом оказываются стратегические, системообразующие предприятия, от успешной работы которых зависят десятки тысяч людей, моногорода и бюджеты региональных центров", - добавил Дмитрий Медведев.

В ходе заседания с докладом выступил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Он рассказал, что по всем обозначенным отраслям осуществляется комплекс мер поддержки, включая НИОКР и субсидии для стимулирования спроса.

"Мы концентрируемся на развитии новых направлений. В частности, по автопрому мы планируем достигать дополнительных результатов за счёт акцента на увеличении выполняемых на отечественных мощностях технологических операций. Кроме того, мы фокусируемся на разработке перспективных образцов, включая электрические, беспилотные автомобили, не забывая при этом о транспорте, который работает на газомоторном топливе", - рассказал глава Минпромторга.

Говоря о сельскохозяйственном машиностроении, он отметил, что в последние годы проведено обновление модельного ряда по всем традиционным сегментам, в частности наращиваются компетенции по беспилотным сельхозмашинам: в ближайшие годы "Ростсельмаш" подготовит линейку техники с разными уровнями автономности.

По словам Министра, особое внимание ведомство уделяет вопросам, связанным с разработкой специальной техники для переработки промышленных отходов всех классов, включая самоходные дробильно-сортировочные комплексы.