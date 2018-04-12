ЭМ-КАБЕЛЬ на Cabex-2018

Любые выставочные мероприятия - это всегда возможность продемонстрировать свои технические достижения, новинки продукции, изучить возможности рынка, установить новые контакты.

С 20 по 22 марта ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" традиционно принимало участие в Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex-2018. Предприятие ежегодно организует свою экспозицию на одной из самых крупных выставок в своей отрасли, где представлены новейшие отечественные и зарубежные достижения в области кабелей и проводов, кабельной арматуры, новые технологии монтажа кабельных линий и прокладки кабеля, тестирующего оборудования.

Завод был представлен на едином стенде промышленных предприятий Группы Компаний "Оптикэнерго" совместно с ООО "Сарансккабель-Оптика", ООО "САРМАТ" и ООО "ЭМ-КАТ.

Как обычно, мероприятие для кабельщиков собрало широкий круг узких специалистов, что способствовало продуктивной работе. Представители "ЭМ-КАБЕЛЬ" активно общались с потенциальными партнерами, встречали давних друзей, проводили встречи и переговоры. Итогом выставки стал ряд контрактов, подписанных как с новыми компаньонами, так и с проверенными потребителями и поставщиками.

Благодарим организаторов выставки и всех партнеров, посетивших наш стенд и надеемся на хорошие результаты!