Энергетики Поморья к паводку готовы

Персонал, оборудование и техника филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") подготовились к работе в условиях паводкового периода 2018 года и предотвращению чрезвычайных ситуаций в работе электросетевого оборудования. Специалисты филиала усилили контроль за состоянием ЛЭП, подстанций, зданий и сооружений, находящихся в зоне возможного подтопления. Обеспечена готовность оборудования, передвижных насосов, спецтехники и каналов связи. Подготовлены несколько десятков плавсредств (моторные и гребные лодки, катера, аэросани-амфибия).Технологические нарушения в работе электросетевого оборудования в весенний период могут быть связаны не только с затоплением подстанций, но и с ослаблением несущей способности грунтов, возможными оползнями и подмыванием опор ЛЭП. Поэтому в некоторых местах энергетики также усилили крепление опор и проверили защиту линий.В населенные пункты, которые могут быть отрезаны паводком от внешнего мира, энергетики доставили аварийный запас материалов и опор. Создан запас дизельного топлива на Мезенской ДЭС.По прогнозам Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этом году в Архангельский области вскрытие рек и сам ледоход пройдут на достаточно высоких уровнях воды, которые превысят прошлогодние значения. Ледоход начнётся в районе Котласа 23-25 апреля. Подход же основной части ледохода к Архангельску ожидается 3-5 мая. При прохождении максимальных уровней и наложении осадков возможны затопления части территории вдоль рек. Наибольшая угроза существует для Красноборского и Холмогорского районов Архангельской области.В случае аварийных отключений на сетях "Архэнерго" из-за повышения уровней воды предусмотрено обеспечение электроснабжения потребителей по линиям кольцевания или от передвижных резервных источников электроснабжения. В готовность приведены все передвижные дизель-генераторы, которые, в первую очередь, будут использованы для подключения социально значимых объектов. Для ликвидации последствий сложных технологических нарушений находятся в готовности мобильные подразделения "Архэнерго".Организовано взаимодействие энергетиков с гидрометеорологическими службами, местными органами власти и территориальными органами МЧС России, обмен оперативной информацией с подразделениями Единой дежурной диспетчерской службы в муниципальных образованиях Архангельской области."Аналогичный комплекс мероприятий в преддверии паводка мы предпринимаем каждую весну. Своевременная подготовка - залог надежной и безаварийной работы электросетей в период половодья", - сообщил главный инженер "Архэнерго" Николай Федотов.Тем не менее, повышение уровня паводковых вод и уменьшение безопасных габаритов до проводов ЛЭП существенно увеличивает риск поражения электрическим током. Гражданам следует помнить: приближение к проводу, лежащему на земле (в воде) на расстояние менее 8 метров - смертельно опасно. Категорически запрещается приближаться к электроустановкам, подвергшимся затоплению, использовать плавсредства в охранных зонах воздушных линий электропередачи в период подъема уровней воды. Особое внимание следует обратить на разъяснение опасности приближения к электроустановкам детям и подросткам.В случае обнаружения поврежденных объектов электросетевого хозяйства вследствие паводка, затопления участков с воздушными линиями электропередачи следует немедленно сообщить по единому телефону "горячей линии" МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 или информировать МЧС для принятия неотложных мер по обеспечению сохранения жизни и здоровья граждан.