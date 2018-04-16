Энергетики провели День потребителя в Ингушетии

12 апреля т.г. в филиале ПАО "МРСК Северного Кавказа" – "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети") и производственных отделениях прошло мероприятие "День потребителя". На встречу к энергетикам в Магасе, Назрани, Карабулаке и Сунже пришли в общей сложности 30 абонентов. Ответы на поставленные вопросы напрямую у руководителя энергокомпании Султана Цечоева получили 5 человек.



Основными темами стали: технологическое присоединение к сетям, порядок установки и замены приборов учёта, нормативное начисление и начисление ЕДК отдельным категориям граждан, низкое напряжение. Обратившимся были даны необходимые консультации, часть вопросов решена на месте, остальные, нуждающиеся в детальной проверке и проработке, взяты под личный контроль.

"День потребителя реализует принцип открытости компании, а это то, к чему мы стремимся. Исходя из анализа поступивших обращений, можно говорить о наиболее актуальных вопросах, которые беспокоят жителей республики. Плюс такой вид обратной связи показывает отношение граждан к тем или иным нововведениям в области энергетики, помогает своевременно обнаруживать проблемы и оперативно реагировать на них, актуализировать информацию и поддерживать рабочие стандарты. Для энергетиков нет "удобных" и "неудобных" тем – мы готовы к обсуждению всех проблемных вопросов", - говорит директор филиала Султан Цечоев.

День потребителя проводится каждый второй четверг месяца с 14.00 мск в формате личного приема граждан представителями руководства компании и ее подразделений.

Стать участниками мероприятия желающие смогут, записавшись: через пункты по работе с потребителями на базе районных электрических сетей или центры обслуживания потребителей; по телефону Контакт-центра ПАО "МРСК Северного Кавказа" (8-800-775-91-12); через интернет-приемную генерального директора, действующую на корпоративном сайте МРСК Северного Кавказа (www.mrsk-sk.ru), или посредством функционала нового интернет-сервиса "День потребителя, запись на прием" на этом же сайте.