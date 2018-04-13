Генеральный директор МРСК Центра Олег Исаев посетил с рабочим визитом Брянскую область

Генеральный директор ПАО "МРСК Центра" Олег Исаев в пятницу совершил рабочую поездку в Брянскую область. Глава компании проверил деятельность филиала ПАО МРСК Центра — "Брянскэнерго" и провел производственное совещание с руководством предприятия, в ходе которого заслушал отчет по основным направлениям производственной деятельности и обсудил с ними приоритетные задачи на текущий год.

Выступившие с отчетными докладами руководители структурных подразделений Брянскэнерго отметили экономическую стабильность филиала, устойчивую положительную динамику выполнения всех ключевых показателей деятельности. Особенное внимание было уделено вопросам реализации производственных программ Брянскэнерго, направленных на обеспечение качественного и надежного энергоснабжения потребителей региона. В частности, было отмечено, что в минувшем году практически по всем физическим показателям была перевыполнена ремонтная программа. В рамках выполнения инвестиционной программы проведена модернизация подстанций 110/6 кВ Бежицкая и 110/35/6 кВ Дятьковская. В итоге выполнения производственных программ повышена надежность электроснабжения присоединенных потребителей и созданы условия для новых технологических присоединений к сетям.

Рассматривая задачи, стоящие перед Брянскэнерго в 2018 году, Олег Исаев в качестве ключевых приоритетов обозначил повышение уровня цифровизации электрических сетей и надежности эксплуатации воздушных линий электропередачи, снижение уровня потерь, развитие автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, повышение наблюдаемости и управляемости объектов электросетевой инфраструктуры.