Начальник химлаборатории "Оренбургэнерго" отмечена наградой Министерства энергетики Российской Федерации

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд начальник центральной химической лаборатории Центрального производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети")-"Оренбургэнерго" Наталия Красникова награждена Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

Наталия Красникова пришла на работу в химическую лабораторию службы изоляции, защиты от перенапряжения и испытаний в 2005 году. К тому времени у нее уже был солидный опыт работы лаборантом в химической лаборатории Сакмарской ТЭЦ, потому и назначили ее сразу инженером 1 категории. Работа в электросетях оказалась совсем не такой, как на электростанции - многому приходилось учиться. Наталия Викторовна освоила современные приборы, виды анализов и методы испытаний трансформаторного масла, обработки информации, а настойчивость и трудолюбие помогли ей возглавить одно из важнейших подразделений в электросетевом комплексе региона.

- Сотрудники центральной химической лаборатории контролируют состояние маслонаполненного оборудования. Для этого мы проводим хроматографические и физико-химические анализы трансформаторного масла. Эти и еще ряд сложных процедур необходимы для диагностики состояния высоковольтного оборудования, предотвращения аварий в электросетях, - рассказывает Наталия Красникова. – Кроме того, специалисты лаборатории разрабатывают годовые программы ввода антиокислительной присадки, которая продлевает срок службы и улучшает эксплуатационные качества масла.

Ответственность и отношение к работе Наталии Красниковой ценят руководители, за опыт и знания ее уважают подчиненные.