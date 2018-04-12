"Россети" признаны одной самых экологичных компаний России

Телеканал "Живая планета" и Институт современных медиа (MOMRI) представили рейтинг экологической деятельности российских компаний топливно-энергетического и металлургического секторов экономики за второе полугодие 2017 года. "Россети" уверенно заняли вторую строчку, войдя в тройку лидеров вместе компаниями "Газпром" и "Норильский никель".

Одним из самых резонансных в медийном освещении признана программа "Россетей" по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Помимо этого по-прежнему высок интерес СМИ к масштабным проектам компании по экологической модернизации производственных мощностей и поддержке общественных и научных проектов природоохранной и просветительской тематики.

Напомним, что в своей работе "Россети" всегда особое внимание уделяют именно экологической составляющей. Так в 2017 году Советом директоров компании была утверждена Экологическая политика электросетевого комплекса. Осуществляется комплекс мероприятий по минимизации негативного воздействия на окружающую среду за счет внедрения экологичных и безопасных технологий, проведения политики энергосбережения, повышения эффективности управления природоохранной деятельностью.