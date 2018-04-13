ЩМП IP54: все дело в роботах!

В рамках совершенствования процессов производства и повышения качества своей продукции Группа компаний IEK продолжает внедрение технологии роботизированной сварки для щитов с монтажной панелью ЩМП IP54. Теперь с применением роботизированной сварки производятся корпуса ЩМП IP54 с 1 по 7 габарит.

Напомним, что модернизация технологии производства ЩМП IP54 началась в октябре 2016 года, когда ГК IEK внедрила роботизированную сварку щитов первых двух габаритов. С апреля 2018 года по новой технологии производятся ЩМП IP54 с 3 по 7 габарит.

Модернизация позволила улучшить потребительские свойства щитов и повысила их конкурентоспособность.

Роботизированная сварка обеспечивает сплошную проварку швов и гарантирует стабильное качество изделий. Корпус содержит всего 2 сварных шва на задней стенке корпуса (см. фото 1). Для удобства монтажа корпуса к стене, на монтажной панели сделаны угловые вырезы (см. фото 2). При этом высота и ширина монтажной панели не изменились. Отверстия для крепления корпуса к стене смещены и находятся на одинаковом расстоянии от боковой и нижней/верхней стенок.