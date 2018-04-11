В Энгельсе энергетики продолжают ремонт подстанции "Индустриальная"

Приволжское производственное отделение филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Саратовские распределительные сети" ведет ремонт подстанции 110/10/6 кВ "Индустриальная". Электросетевой объект расположен в промышленной зоне города Энгельс Саратовской области.

Энергетики отремонтировали выключатели и ячейки напряжением 6 и 10 кВ комплектного распределительного устройства. В ближайших планах - ремонт силовых трансформаторов Т-1 и Т-2, трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, разъединителей и разрядников 110 кВ. В ходе капитального ремонта выключателя PWMo-110 предусмотрена замена изоляционных цилиндров колонн.

Подстанция "Индустриальная" через территориальные сетевые организации обеспечивает электроэнергией ряд промышленных предприятий города.

Своевременно выполненные ремонтные работы не только продлевают жизненный цикл энергооборудования, но и позволяют повысить надежность работы подстанции и электроснабжения потребителей.