В Испании подписано крупнейшее в мире долгосрочное соглашение о поставке электроэнергии для планируемых к строительству СЭС

Две испанские группы энергокомпаний – Audax и Energia SA – подписали с компанией Cox Energy, специализирующейся в области возобновляемой энергетики, крупнейшее в своем роде долгосрочное соглашение о покупке электроэнергии (power purchase agreement, PPA), выработанной СЭС, которые планируется построить в Испании и Португалии.

Так, в Испании планируется ввести в эксплуатацию 495 МВт мощности солнечной генерации, а в Португалии – 165 МВт с последующим сооружением новой солнечной генерации в обеих странах на условиях PPA-соглашения благодаря достигнутой паритетности использования электрической сети.

Только в Испании было заявлено о планах строительства 19 ГВт солнечной генерации в дополнение к действующим СЭС суммарной мощностью 4 ГВт и проектам сооружения СЭС общей мощностью 4 ГВт, отобранным на торгах в прошлом году.

Официальная информация о сроке действия PPA-соглашения, подписанного компаниями, отсутствует, однако по сообщениям испанских СМИ, он составит 20 лет.

Компания Cox Energy планирует инвестировать $ 490 млн в проекты строительства новых СЭС, предусмотренных PPA-соглашением. Строительные работы планируется начать в этом году, а ввод новых энергообъектов в эксплуатацию завершить к 2020 г.

