Чебоксарская ГЭС обновила автопарк пожарной части

ПАО "РусГидро" оснастило объектовую пожарную часть Чебоксарской ГЭС (ПЧ-14) новым спецавтомобилем. Его торжественно передали новочебоксарским огнеборцам накануне 100-летия пожарной охраны. Директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков в присутствии начальника Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, генерал-майора Станислава Антонова вручил начальнику ПЧ-14 Андрею Константинову ключи от нового пожарного автомобиля "КамАЗ". Эта мощная машина стала четвертой боевой единицей в автопарке части. Помимо пожарно-технического, автомобиль оснащен и современным аварийно-спасательным оборудованием.

Новая техника позволяет не только оперативно доставить к месту чрезвычайной ситуации боевой расчет из 7 человек и воду для тушения пожара. С помощью специального оборудования автомашины можно проводить поисково-спасательные работы: в оснащение входит система навигации, оборудование для извлечения людей из-под завалов, система ориентирования в задымленном пространстве. Есть также комплекс аппаратуры для обнаружения спасателей при ликвидации чрезвычайной ситуации и дополнительный компрессор для заполнения дыхательных баллонов.

Директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков отметил, что уже 37 лет гидроэнергетики тесно сотрудничают с ПЧ-14. Гидростанция обеспечивает огнеборцев пожарным депо, автоцистернами, современной техникой и обмундированием, а пожарные несут боевую вахту на страже безопасности энергообъекта, а также выезжают на сложные пожары в Новочебоксарск и за пределы гарнизона, спасают утопающих на Волге и пострадавших в автоавариях. Вадим Бардюков поблагодарил ПЧ-14 за добросовестную службу, а начальник Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, генерал-майор Станислав Антонов наградил лучших сотрудников и ветеранов части почетными грамотами МЧС, благодарственными письмами, а также памятными медалями "100 лет советской пожарной охране" и "85 лет гражданской обороне".

Гидроэлектростанции относятся к стратегически важным объектам федерального значения, поэтому на Чебоксарской ГЭС в плановом порядке проходят пожарно-тактические учения и антитеррористические тренировки. О работе объектовой пожарной части Чебоксарской ГЭС ПЧ-14 рассказывает один из фоторепортажей проекта "Люди Света" "С брандспойтом и саксофоном".

*100 лет назад, 17 апреля 1918 года, был подписан Декрет Совета Народных Комиссаров "Об организации государственных мер по борьбе с огнем", который сыграл значительную роль в деле становления и развития пожарной охраны: разработке единых пожарных норм и правил, создании государственного пожарного надзора, внедрения науки в пожарное дело, строительство огнестойких сооружений, подготовку высококвалифицированных кадров. До 1999 года этот день считался профессиональным праздником пожарных.