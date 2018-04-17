Энергетики МРСК Северо-Запада и Системного оператора провели совместную образовательную акцию для школьников

Воспитанники Кировской школы-интерната и Назийского центра социально-трудовой адаптации и профориентации из Ленинградской области стали участниками совместного образовательного проекта энергетиков МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО "Россети"), ОДУ Северо-Запада и Ленинградского РДУ (филиалы АО "СО ЕЭС"), призванного популяризировать профессии в области энергетики, а также сформировать у ребят навыки безопасного и бережного обращения с электричеством. Проект приурочен к Всероссийскому фестивалю энергосбережения "Вместе ярче".

Ребятам рассказали обо всех этапах производства, передачи и потребления электроэнергии и основных принципах диспетчерского управления. Они посетили диспетчерский центр Ленинградского РДУ, где в режиме реального времени увидели, как происходит управление энергосистемой Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В центре тренажерной подготовки персонала ребята пересели в кресла диспетчеров. На учебном диспетчерском щите им показали подстанции, которые питают их населенный пункт, с помощью специалистов компании школьники выполнили диспетчерские команды по выводу энергобъектов в ремонт и включению их в работу.

В музее ОДУ Северо-Запада ребята познакомились с наиболее интересными фактами истории энергосистемы Северо-Запада России, в частности Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и перешли к отработке практических навыков безопасного и бережного обращения с электричеством.

С помощью катушки Тесла сотрудники МРСК Северо-Запада наглядно продемонстрировали ребятам электрический разряд и в интерактивной форме рассказали об основах безопасного поведения вблизи энергообъектов. Как вести себя вблизи оборванного провода ЛЭП, как отличить опасные энергообъекты среди городской застройки, как оказать помощь пострадавшему от удара электрическим током – все эти навыки ребята узнали не просто в теории, но и закрепили их на практике.

Отдельным пунктом программы стало изучение основных правил бережного отношения к энергии. Принципы работы всех видов электрических ламп, а также правила их экологичной утилизации – все это теперь в копилке знаний юных гостей энергетиков.

В конце занятия ребята получили красочные памятки МРСК Северо-Запада об электробезопасном селфи, а для школьных библиотек педагогам передали специализированное издание МРСК Северо-Запада - сказку по электробезопасности и профориентации "Тайна синего пульта". По ней ребята смогут в увлекательной форме самостоятельно или с помощью педагогов познакомиться с основами профессии энергетика и правилами обращения с электричеством.

Педагоги Кировской школы-интерната и Назийского центра социально-трудовой адаптации и профориентации отметили высокий уровень методической проработки экскурсионной программы, в ходе которой специалистам Системного оператора и МРСК Северо-Запада удалось доступно и увлекательно рассказать детям о том, как функционирует электроэнергетика.

Это первый совместный проект представителей сетевой компании и Системного оператора, призванный дать ребятам комплексные практические знания о профессиях отрасли и правилах безопасного поведения вблизи энергобъектов.

Напомним, что МРСК Северо-Запада – один из пионеров движения по предупреждению детского электротравматизма в России. С 2007 года сотрудники предприятия реализуют масштабную образовательную кампанию для детей всех возрастных групп. За 2017 год специалисты провели более 1000 уроков для 40 000 детей в школах и детских домах семи регионов СЗФО. На официальном сайте компании работает онлайн-энциклопедия по электробезопасности - портал "Подружись с электричеством".