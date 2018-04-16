ФСК ЕЭС заняла призовое место в турнире топливного-энергетического комплекса по мини-футболу

В Москве состоялся ежегодный турнир по мини-футболу среди корпоративных команд топливно-энергетического комплекса Кубок "Энергия Великой Победы", посвященный Победе в Великой Отечественной войне. По итогам соревнований ФСК ЕЭС завоевала бронзовые медали.

Турнир проводился при поддержке Министерства энергетики РФ. В играх приняли участие 16 команд компаний ТЭК. Соревнования прошли в два этапа – "групповой" и "плей-офф". Футбольные матчи обслуживали судьи, имеющие высокий статус и большой опыт работы.

ФСК ЕЭС представляли работники северо-западного филиала компании, ставшие победителями корпоративных соревнований в 2017 году.

Федеральная сетевая компания уже становилась призером турнира ТЭК по мини-футболу – в дебютном розыгрыше кубка 2015 года.

Справочно:

Победителем футбольного турнира "Энергия Великой Победы" стала команда "Интер РАО", второе место – у "Газпромэнергохолдинга".