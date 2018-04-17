Ивановские энергетики готовы к пропуску паводковых вод

Энергетики филиала "Т Плюс" провели ряд подготовительных мероприятий по обеспечению бесперебойной работы ивановских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и тепловых сетей в период весеннего подъема воды.

Для согласования действий в случае чрезвычайной ситуации и круглосуточного мониторинга уровня воды в реке Уводь налажено взаимодействие с органами ГО и ЧС города, гидрометеорологическими службами и постами наблюдения. Помимо этого, организованы аварийные бригады, подготовлена техника, и сформирован необходимый запас материалов для проведения штатных и экстренных ремонтно-восстановительных работ.

На предприятиях установлен порядок внеплановых проверок гидротехнических сооружений. Также усилен контроль распределительных устройств, береговых насосных станций, теплотрасс и прочих коммуникаций с целью своевременного выявления и предотвращения аварийных ситуаций. В период паводка особое внимание уделяется уровню воды в реке Уводь в районе береговых насосных станций.

После окончания паводкового периода гидротехнические сооружения вновь будут обследованы, и при необходимости на них проведут ремонтно-восстановительные работы.

