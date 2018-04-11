"Калининградская генерирующая компания" завершила отопительный сезон

Сегодня, 17 апреля, в "Калининградской генерирующей компании" (дочерняя организация "Янтарьэнерго") завершился отопительный сезон 2017-2018 годов. Калининградская ТЭЦ-1, районная тепловая станция "Южная" и Гусевская ТЭЦ отпустили жителям 442 708 Гкал тепловой энергии. В связи с теплой и короткой зимой это на 20 174 Гкал меньше, чем в предыдущий сезон.

Отметим, в связи со стабильной положительной температурой воздуха, а также с учётом благоприятного долгосрочного прогноза погоды в администрации Калининграда приняли решение – завершить отопительный сезон 13 апреля, в Гусеве – 17 апреля.

"Перевод теплоисточников происходил постепенно. В последнюю очередь были отключены социально-значимые объекты. Потребители резкого скачка температуры не ощутили", - отметил главный инженер Калининградской ТЭЦ-1 Михаил Карузин.

В дочерней организации "Янтарьэнерго" отопительный сезон прошел без сбоев и аварийных ситуаций. Однако в конце октября прошлого года на Калининградской ТЭЦ-1 был ликвидирован серьезный потоп, вызванный обильными ливневыми дождями и загрязнением ручья. В течение трех дней специалисты компании совместно с Управлением МЧС по Калининградской области, Правительством региона и МП "Калининградтеплосеть" откачивали воду из конденсатного отделения. Благодаря предпринятым мерам, нарушение теплоснабжения не произошло.

Специалисты "КГК" уже приступили к выполнению новой ремонтной программы и подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов.

