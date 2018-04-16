"Ленэнерго" обеспечило мощность для строительства жилого комплекса в Невском районе Петербурга

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило 1,9 МВт мощности для строительства жилого комплекса "Невские паруса" в Невском районе Петербурга. Источником питания стала подстанция 110 кВ №347 "Завод алюминиевых конструкций".

Для создания внешней схемы электроснабжения установлены две комплектные трансформаторные подстанции 10 кВ и проложены кабельные линии 10 кВ.

Жилой комплекс "Невские паруса" возводится на левом берегу Невы рядом с метро "Рыбацкое". В ЖК из нескольких корпусов по 25 этажей будет создана вся необходимая социальная и торгово-сервисная инфраструктура.