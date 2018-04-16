"Ростелеком" удваивает пропускную способность Транзита Европа-Азия

"Ростелеком" объявил о начале масштабного расширения проекта Транзит Европа-Азия (ТЕА) в 2018 году. Общая пропускная способность магистрали ТЕА по сети "Ростелеком" между восточными и западными границами России достигнет 2 Тб/с. Новая магистраль ТЕА будет организована с использованием каналов пропускной способностью 100Гб/с и сможет обеспечивать передачу любого типа трафика международных операторов между Европой и Азией.

Благодаря начатой ранее модернизации ТЕА в прошлом году "Ростелеком" заключил новые контракты на общую сумму более 30 млн. долл. и привлек новые объемы глобального телекоммуникационного трафика на транзитную сеть компании. Дополнительное увеличение пропускной способности магистрали ТЕА в 2018 году станет следующим шагом процесса модернизации.

В ближайшие несколько лет "Ростелеком" планирует увеличить пропускную способность магистрали до 10 Тб/с глобального транзитного трафика.

Вице-президент по работе с операторами связи ПАО "Ростелеком" Наталия Крючкова:

"Развитие проекта ТЕА является одной из ключевых задач для межоператорского сегмента "Ростелекома". Основные потребители услуги – это крупнейшие операторы Азиатского и Европейского регионов. "Ростелеком" ожидает существенное увеличение объемов продаж за счет новых возможностей сети, в том числе привлечение новых транзитных партнеров".

Подготовка к реализации проекта ТЕА началась с подписания соглашения об организации телекоммуникационных услуг между Россией и Китаем в феврале 2003 года. В начале 2004 года были организованы первые транзитные каналы. В настоящее время магистраль TEA имеет возможность продления до крупнейших узлов обмена трафиком в Европе, Китае, Японии и Гонконге, а также соединения на границах РФ с магистральными сетями крупнейших Европейских и Азиатских операторов связи.