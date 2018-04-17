Схема внешнего электроснабжения "Екатеринбург Арены" прошла успешную проверку на открытии стадиона

В АО "ЕЭСК" прошло заседание Регионального оперативного штаба по энергетике Свердловской области, который подвел итоги официального открытия "Екатеринбург Арены". Так, во время первого матча на новом стадионе всё электрооборудование работало в штатном режиме, отключений в центрах питания не происходило.

Накануне и в день открытия на "Екатеринбург Арене" работала специальная комиссия. В её состав помимо энергетиков АО "ЕЭСК" и сотрудников стадиона вошли представители Министерства энергетики РФ. В ходе проверки комиссия не выявила замечаний к схеме внешнего электроснабжения стадиона.

В рамках сегодняшней встречи члены Регионального оперативного штаба обсудили дальнейшее взаимодействие энергетиков и лиц, ответственных за эксплуатацию инженерных систем спортивного объекта, а также договорились о проведении ещё одной тренировки с комплексным тестированием систем электроснабжения "Екатеринбург Арены". Напомним, первое комплексное тестирование электроснабжения стадиона прошло 13 апреля. Специалисты АО "ЕЭСК" и филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" совместно с ответственными за электрохозяйство стадиона отработали действия при полном и частичном отключении внешнего электроснабжения объекта. Энергетики смоделировали несколько реальных ситуаций накануне официального открытия "Екатеринбург Арена", чтобы ещё раз убедиться в полной готовности к внештатным ситуациям во время тренировочных матчей и Чемпионата мира по футболу 2018.

Ранее проверку сетей внешнего и внутреннего электроснабжения объектов проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году провели представители Минэнерго России, АО "Техническая инспекция ЕЭС", ПАО "Россети" и Ростехнадзора.