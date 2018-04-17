 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Схема внешнего электроснабжения "Екатеринбург Арены" прошла успешную проверку на открытии стадиона

Схема внешнего электроснабжения Екатеринбург Арены прошла успешную проверку на открытии стадиона

17 апреля 2018, 14:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЕЭСК, ЧМ-2018

Обсудить на форуме

206 просмотров

В АО "ЕЭСК" прошло заседание Регионального оперативного штаба по энергетике Свердловской области, который подвел итоги официального открытия "Екатеринбург Арены". Так, во время первого матча на новом стадионе всё электрооборудование работало в штатном режиме, отключений в центрах питания не происходило.

Накануне и в день открытия на "Екатеринбург Арене" работала специальная комиссия. В её состав помимо энергетиков АО "ЕЭСК" и сотрудников стадиона вошли представители Министерства энергетики РФ. В ходе проверки комиссия не выявила замечаний к схеме внешнего электроснабжения стадиона.

В рамках сегодняшней встречи члены Регионального оперативного штаба обсудили дальнейшее взаимодействие энергетиков и лиц, ответственных за эксплуатацию инженерных систем спортивного объекта, а также договорились о проведении ещё одной тренировки с комплексным тестированием систем электроснабжения "Екатеринбург Арены". Напомним, первое комплексное тестирование электроснабжения стадиона прошло 13 апреля. Специалисты АО "ЕЭСК" и филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" совместно с ответственными за электрохозяйство стадиона отработали действия при полном и частичном отключении внешнего электроснабжения объекта. Энергетики смоделировали несколько реальных ситуаций накануне официального открытия "Екатеринбург Арена", чтобы ещё раз убедиться в полной готовности к внештатным ситуациям во время тренировочных матчей и Чемпионата мира по футболу 2018.

Ранее проверку сетей внешнего и внутреннего электроснабжения объектов проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году провели представители Минэнерго России, АО "Техническая инспекция ЕЭС", ПАО "Россети" и Ростехнадзора.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "ЕЭСК"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно