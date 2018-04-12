В Мордовии "энерговоры" наказаны существенными штрафами

За три месяца текущего года сотрудниками филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в "Россети") - "Мордовэнерго" выявлено 30 фактов хищения электроэнергии. Объем выявленной неучтенной электроэнергии составил 128 тысяч киловатт-часов. По всем административным делам вынесены судебные постановления о взыскании штрафа.

Для выявления лиц, потребляющих электроэнергию незаконным способом, персоналом "Мордовэнерго" проводится кропотливая работа, в ходе которой по каждому потребителю проводится анализ потребления в динамике, периодичности снятия и передачи показаний и проведенных проверок, периодичности замены приборов учета. По месту проверки производится сопоставление потребления электроэнергии с фактическим составом энергопринимающих устройств, площадью помещения и количеством проживающих. При наличии подозрений на хищение электроэнергии проводится тщательная проверка прибора учета. В случае выявления фактов хищения электроэнергии нарушителю грозит наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

По результатам рейдов наибольшее количество хищений выявлено в Ромодановском, Лямбирском и Темниковском районах. Так, в ходе проверки в с. Михайловка Лямбирского района у гражданина К. было выявлено несанкционированное присоединение "в обход" прибора учета. По факту нарушения был оформлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии. Теперь гражданин не только оплатит 27 тысяч рублей за потребленную электроэнергию, но и выплатит административный штраф в размере 10 тысяч рублей по решению суда Лямбирского района.

В с. Трофимовщина Ромодановского района гражданин С. путем механического воздействия на прибор учета пытался сэкономить семейный бюджет. В результате такой сомнительной экономии ему придется выплатить 26 тысяч материального ущерба и административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Любое вмешательство в работу прибора учета электроэнергии и попытка воздействовать на его показания выявляется энергетиками.

Если вы стали свидетелем незаконных подключений или иных способов хищения электроэнергии, убедительно просим сообщать об этом по телефону в районный участок электрических сетей или по телефону (8342)28-00-78, с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью людей и негативных последствий, вызванных снижением качества электроэнергии.