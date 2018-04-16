Делегация Кубаньэнерго приняла участие во Всероссийской неделе охраны труда

Делегация ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") под руководством заместителя генерального директора компании по техническим вопросам – Главного инженера Игоря Шишигина приняла участие в деловой программе IV Всероссийской недели охраны труда, проходившей в Сочи 9-13 апреля 2018 года в Главном медиацентре Олимпийского парка. В рамках форума состоялось совещание руководителей структурных подразделений охраны труда и производственной безопасности дочерних компаний "Россети" и представителей филиала ПАО "Россети" – Центра технического надзора по итогам работы за 2017 год и задачам на 2018 год. В ходе встречи энергетики обсудили проблемные вопросы, обменялись опытом в части организации работы по охране труда. Одним из спикеров совещания выступил Игорь Шишигин.

Представители Кубаньэнерго приняли участие в стратегической пленарной сессии "Сфера охраны труда: достижения и вызовы", посетили выставку, где познакомились с передовым опытом Российских и зарубежных компаний в данной области, стали участниками круглых столов, семинаров, конференций и мастер-классов.

Особое внимание вызвала панельная дискуссия "Цифровые технологии в сфере охраны труда", на которой обсуждались вопросы цифровизации сети.

– Участие специалистов Кубаньэнерго в деловом форуме стало традицией. Здесь встречаются представители ведущих предприятий России, руководители профильных ведомств и объединений. Нам очень важен передовой опыт, и в то же время мы можем поделиться собственным. Соблюдение нормативов охраны труда и техники безопасности – основа в организации деятельности нашей компании, а первостепенная задача – обеспечить безопасные условия труда каждому работнику, – отметил И. Шишигин.

Справочно: Всероссийская неделя охраны труда проходит по инициативе Министерства труда и социальной защиты РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ. Председатель оргкомитета по подготовке и проведению – Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Мероприятие на одной площадке объединяет абсолютно все стороны трудовых взаимоотношений: работодателей, практикующих специалистов по охране труда, представителей Минтруда, ученых, профсоюзы, представителей региональной власти, топ менеджмент госкорпораций и крупных промышленных предприятий. Ежегодно в форуме принимают участие первые лица государства. Мероприятие проходит в соответствии с постановлением Правительства РФ. Оргкомитет по подготовке и проведению возглавляет вице-премьер российского Правительства Ольга Голодец. Это не просто деловой форум, это место принятия законодательных актов, заключения сделок и продвижение развития охраны труда в целом.