Долг ульяновского АО "Комета" за услуги по передаче электроэнергии превысил 10 миллионов рублей

Систематические неплатежи крупнейших потребителей электроэнергии в Ульяновской области на протяжении нескольких лет остаются одной из серьезных проблем электросетевого комплекса. Одни должники, в конце концов, рассчитываются с долгами и переходят в ранг платежеспособных и добросовестных потребителей, другие ищут пути решения в реструктуризации долга и взаимных договоренностях с электросетевой компанией, но ряд неплательщиков предпочитает игнорировать проблему и откладывать ее решение на неопределенный срок.

Один из должников филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Ульяновские распределительные сети", территориальная сетевая организация АО "Комета", вот уже больше года не оплачивает счета за оказанные услуги. Задолженность растет с каждым месяцем, а руководство компании предпочитает не замечать проблему.

Так, в настоящее время задолженность АО "Комета" составляет 10,6 млн. рублей. Фактически предприятие до сих пор не рассчиталось за услуги по передаче электроэнергии, оказанные еще в 2017 году. По инициативе ульяновского филиала ПАО "МРСК Волги" неоднократно проходили встречи с представителями компании–должника, но до настоящего времени они не привели к результату. Конструктивных предложений и информации о сроках погашения задолженности от АО "Комета" не поступает.

Ограничить электроснабжение неплательщика, тем самым применив наиболее эффективный способ влияния, в случае АО "Комета" фактически невозможно. Пользуясь своей безнаказанностью и ссылаясь на тяжелое финансовое состояние компании, заблокированные счета и многомиллионные долги не только за услуги по передаче электроэнергии, но и за другие ресурсы, руководство компании не торопится решать проблему. При этом компания продолжает функционировать и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, собирая плату за оказанные услуги со своих собственных потребителей. В случае, если ситуация не изменится в ближайшее время, ульяновский филиал "МРСК Волги" будет вынужден обратиться в следственные органы.