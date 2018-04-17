ФСК ЕЭС готовит для Саратова высоковольтную подстанцию нового поколения

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") начала второй этап комплексной реконструкции подстанции 220 кВ "Саратовская" – главного центра электроснабжения, питающего распределительные подстанции и электрические сети Саратова. В результате столица региона получит энергообъект нового поколения, который повысит надежность электроснабжения 800-тысячного города, авиационного, радиоприборного и подшипникового заводов и других промышленных предприятий.

Ранее на подстанции были построены новые открытые распределительные устройства (ОРУ) 110 и 220 кВ, общеподстанционный пункт управления и два здания релейного щита. Установлен более мощный автотрансформатор на 250 МВА производства Московского электрозавода. Смонтировано микропроцессорное оборудование релейной защиты и автоматики (РЗА), автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) и коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Новое высоконадежное оборудование российского производства имеет длительный срок эксплуатации при минимальных требованиях к техническому обслуживанию.

В настоящее время специалисты проводят реконструкцию ОРУ 35 кВ. Для организации связи с другими энергообъектами до подстанции проложат волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС). Так же будут смонтированы новые системы плавки гололеда, что существенно повысит надежность электропитания подстанции и эксплуатации оборудования в зимний период.

После окончания реконструкции мощность подстанции сохранится на уровне 670 МВА. Завершение работ запланировано на 2019 год.