МОЭК в 1 квартале 2018 года подключил к централизованному теплоснабжению 45 объектов

В 1 квартале 2018 года к системе централизованного теплоснабжения г. Москвы было подключено 45 объектов реконструкции и нового строительства суммарной тепловой нагрузкой более 67 Гкал/час. Работы по организации технологического присоединения к сетям выполнены специализированной организацией ООО "ЦТП МОЭК".

Среди присоединенных объектов — 16 новых жилых домов, два гостиничных комплекса известных сетевых отелей, семь объектов системы общего и высшего образования, в том числе две вновь построенные школы общей вместимостью 950 мест. Также к теплоснабжению подключен корпус Морозовской детской городской клинической больницы площадью 72 тыс. кв. м, рассчитанный на одновременное размещение 500 пациентов и оказание медицинской помощи более 70–80 тысячам детей и подростков ежегодно.

В 2017 году на территории Москвы Группой "МОЭК" было подключено к системе теплоснабжения 254 объекта. Среди них — 104 жилых дома, 27 школ и образовательных центров, 6 больниц, 9 религиозных зданий, 9 объектов спортивного назначения.