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Отраслевые новости: Энергетика

На площадку второго энергоблока строящейся ЛАЭС доставлены четыре емкости системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ)

На площадку второго энергоблока строящейся ЛАЭС доставлены четыре емкости системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ)

18 апреля 2018, 17:37
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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Установку оборудования на штатное место - отметку +26,000 здания реактора - будут выполнять специалисты АО "МСУ-90". Гидроемкости САОЗ представляют собой крупногабаритные цилиндрические сосуды весом 75 тонн каждый и объемом 60 метров кубических. Оборудование изготовлено на заводе "Петрозаводскмаш". Оно относится ко второму классу безопасности.

Емкости предназначены для хранения раствора борной кислоты. В случае возникновения аварийной ситуации, а именно при падении давления в первом контуре ниже 6 мега паскаль, происходит подача жидкости в реактор и охлаждение активной зоны. Таким образом, ядерная реакция гасится большим количеством борсодержащей воды, поглощающей нейтроны.

Монтаж крупногабаритного оборудования внутрь здания будет производиться методом open top через открытую кровлю здания с помощью крана Liebherr LR11350.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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