На площадку второго энергоблока строящейся ЛАЭС доставлены четыре емкости системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ)

Установку оборудования на штатное место - отметку +26,000 здания реактора - будут выполнять специалисты АО "МСУ-90". Гидроемкости САОЗ представляют собой крупногабаритные цилиндрические сосуды весом 75 тонн каждый и объемом 60 метров кубических. Оборудование изготовлено на заводе "Петрозаводскмаш". Оно относится ко второму классу безопасности.

Емкости предназначены для хранения раствора борной кислоты. В случае возникновения аварийной ситуации, а именно при падении давления в первом контуре ниже 6 мега паскаль, происходит подача жидкости в реактор и охлаждение активной зоны. Таким образом, ядерная реакция гасится большим количеством борсодержащей воды, поглощающей нейтроны.

Монтаж крупногабаритного оборудования внутрь здания будет производиться методом open top через открытую кровлю здания с помощью крана Liebherr LR11350.