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Новости компаний

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в Екатеринбурге

ОАО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ в Екатеринбурге

18 апреля 2018, 15:30
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

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ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает Вас посетить Выставку электротехнической, светотехнической и электроустановочной продукции ElectroTech Ural, которая пройдет с 24 по 26 апреля.

Место проведения: г.Екатеринбург,  МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО",  Экспо бульвар, д. 2

Наш стенд № А-04, павильон 3

Мы будем рады представить всю информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой продукции, а так же предложить перспективную новинку – кабельно-проводниковую продукцию марки "ЭПОКС". 

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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