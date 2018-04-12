ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в Екатеринбурге

18 апреля 2018, 15:30
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает Вас посетить Выставку электротехнической, светотехнической и электроустановочной продукции ElectroTech Ural, которая пройдет с 24 по 26 апреля.
Место проведения: г.Екатеринбург, МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", Экспо бульвар, д. 2
Наш стенд № А-04, павильон 3
Мы будем рады представить всю информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой продукции, а так же предложить перспективную новинку – кабельно-проводниковую продукцию марки "ЭПОКС".