Самый лучший "День" – с ГК IEK!

С апреля 2108 года Группа компаний IEK запускает новый формат общения и взаимодействия с представителями профильных предприятий и организаций, проектировщиками и пользователями продукции IEK®, ONI® и ITK®: "День Группы компаний IEK"! Такой формат призван не только знакомить участников региональных рынков с продукцией ГК IEK, предоставлять информацию о компании и её сервисах, но и способствовать организации местных профессиональных сообществ, укрепляя связи между самими участниками.

Первый "День ГК IEK" состоялся в Казани. Он собрал около сотни представителей казанских проектных институтов, специалистов крупных строительных организаций и ИТ интеграторов. Деловая программа включала в себя рассказ о производствах ГК IEK, расположенных в России, представление вариантов применения продукции IEK®, ONI® и ITK® в комплексных решениях, а также активное общение и обмен мнениями.

Деловую часть сменил увлекательный и объединяющий всех участников тимбилдинг, в ходе которого нужно было правильно собрать и запустить необычный механизм, детали которого включали продукцию IEK®. Серьезные профессионалы, руководители различных рангов с удовольствием разгадывали загадки, искали подсказки, помогали друг другу искать недостающие детали и находить правильные решения. К общей радости уникальный механизм был собран и заработал!

По общему признанию, это был отличный, очень полезный и очень дружный День с ГК IEK. Многие участники отметили, что его главная цель была достигнута: лучше узнавая работу Группы компаний IEK, они лучше узнали друг друга, наладили партнерские и профессиональные связи, завели новых друзей.

А ГК IEK готовит уже следующий свой "День" — теперь в конце мая в Самаре.