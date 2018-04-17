Сотрудники ОАО "Сетевая компания" стали победителями республиканского конкурса "Молодой изобретатель и рационализатор Республики Татарстан"

На традиционно проводимое мероприятие, организаторами которого выступают Министерство промышленности и торговли РТ, общественная организация "Общество изобретателей и рационализаторов РТ", заявилось 119 участников, представляющих 43 предприятия. Конкурс проводился в 39 номинациях по рационализации и в 14 – по изобретательству.

ОАО "Сетевая компания" не первый год участвует в мероприятии – представители компании традиционно завоевывают призовые места, демонстрируя высокий уровень инженерной мысли, достойное продолжение традиций, заложенных энергетиками Татарстана. Большая заслуга в этом принадлежит отделу новой техники и технологий и ПТО филиалов, которые ведут планомерную и непрерывную работу по развитию технического творчества, активному вовлечению в этот процесс молодых сотрудников.

Не стал исключением и конкурс по итогам 2017 года – первые места в двух номинациях были присуждены представителям филиалов компании – Елабужские и Бугульминские электрические сети.



Инженер РЗА ПС 500 кВ Щелоков (ЕЭС) Дмитрий Петров (на фото) стал победителем в номинации "Радиотехника, связь" (рационализация), представив работы, которые значительно повышают надёжность электроснабжения, упрощают технологические процессы. Благодаря его проекту автоматизированы технологическое освещение подстанции, система пожаротушения автотрансформаторов. Внедрённые улучшения позволяют быстро найти аварийно-отключенные автоматы на щите собственных нужд.



Дипломом за первое место была отмечена в номинации "Электроснабжение. Электрические сети в системе" и работа инженера СССДТУ БЭС Ильяса Ахметдинова. Она посвящена автоматизированному управлению секционными выключателями через GSM-модуль. Благодаря мобильной версии проект позволил оптимизировать процедуру: исключить выезд на место и обеспечить ответственного сотрудника оперативной информацией независимо от его местоположения.

Победители конкурса также будут награждены Благодарственными письмами Министерства промышленности и торговли РТ.

Дипломами лауреатов отмечены представители других филиалов компании: Приволжских электрических сетей – электромонтер СРЗАИ Сергей Миридонов, Нижнекамских электрических сетей - мастер СРЗАИ Ильгиз Рахимов, Чистопольских электрических сетей - электромонтер по эксплуатации РС Владимир Волков, Казанских электрических сетей – инженер УЭРЗиС Ринат Хадиятов.