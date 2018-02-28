Совет Директоров ПАО "ФИЦ" принял решение о проведении Годового общего собрания акционеров

В ходе проведения ГОСА будут рассмотрены следующие вопросы:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года;

Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Федеральный испытательный центр";

Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Федеральный испытательный центр";

Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества "Федеральный испытательный центр";

Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Федеральный испытательный центр" в новой редакции;

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Федеральный испытательный центр" вознаграждений и компенсаций" в новой редакции;

Об утверждении Устава Публичного акционерного общества "Федеральный испытательный центр" в новой редакции.

