Совет Директоров ПАО "ФИЦ" принял решение о проведении Годового общего собрания акционеров

18 апреля 2018, 14:31
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ
В ходе проведения ГОСА будут рассмотрены следующие вопросы:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года;
Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Федеральный испытательный центр";
Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Федеральный испытательный центр";
Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества "Федеральный испытательный центр";
Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Федеральный испытательный центр" в новой редакции;
Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Федеральный испытательный центр" вознаграждений и компенсаций" в новой редакции;
Об утверждении Устава Публичного акционерного общества "Федеральный испытательный центр" в новой редакции.