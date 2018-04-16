Совместные российско-белорусские учения энергетиков начались в Псковской области

Сегодня на базе филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" стартовали совместные учения российских и белорусских энергетиков по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе, вызванных неблагоприятными природными явлениями. В мероприятии, наряду с мобильными подразделениями "Псковэнерго" и "Новгородэнерго", будут участвовать специалисты РУП "Витебскэнерго" (входит в состав ГПО "Белэнерго").Учения будут проходить 18-19 апреля. На первом этапе отрабатываются вопросы оповещения и сбора руководящего состава и приведения в готовность всех необходимых сил и средств. Сегодня на утреннем заседании штаба с участием представителей ПАО "МРСК Северо-Запада", в частности, обсуждались вопросы приема и размещения мобильных подразделений, организации их допуска к работе в электроустановках, готовности к работе транспорта, резервных источников электроснабжения, "световых башен", а также оповещения населения и оперативного реагирования на запросы потребителей операторов единого телефона "горячей линии" энергокомпании.Завтра, в ходе отработки второго этапа, участники проведут практические мероприятия по ликвидации массовых технологических нарушений в работе электросетевого комплекса. Прохождение обоих этапов будет координироваться Региональным Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством заместителя губернатора Александра Кузнецова. В работе координационных штабов и в практических этапах также примут участие представители областных и муниципальных органов власти, территориальных органов управления МЧС, предприятий ЖКХ, подрядных организаций, а также филиала АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ.Практическая часть проведения аварийно-восстановительных работ будет осуществляться на объектах электросетевого комплекса Восточных электрических сетей "Псковэнерго" в Бежаницком районе. Здесь российские и белорусские энергетики будут выправлять опоры, монтировать провод и ремонтировать ТП, подключать дизель-генератор для подачи напряжения к социально-значимому объекту, тушить возгорание на подстанции, разбирать завалы деревьев. Для отыскания повреждений на линиях электропередачи будет организована фотофиксация с беспилотных летательных аппаратов.Совместные учения мобильных подразделений из филиалов МРСК Северо-Запада и "Витебскэнерго" проводятся с 2015 года в рамках реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве между ПАО "Россети" и ГПО "Белэнерго" (Белоруссия). С момента принятия документа на территории Псковской области российско-белорусские учения энергетиков проходят во второй раз.