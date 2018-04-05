Ставропольские энергетики успешно работают в паводковый период

Во всех структурных подразделениях филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго" (входит в ГК "Россети") выполняются организационные и технические мероприятия, направленные на безаварийную работу в паводковый период. Наступает опасный период паводкового сезона на Ставрополье. С начала текущего года в крае норма выпавших осадков уже превышена вдвое, а в некоторых местностях – втрое, что спровоцировало подъём уровня воды в реках. Угроза возможного подтопления энергетических объектов – около реки Калаус в районе Светлограда. Сейчас уровень воды ниже критичных отметок, но подготовку к возможным бедствиям энергетики ведут заранее.



Проделан значительный объем работ. Обеспечено систематическое получение от электрических сетей филиала "Ставропольэнерго" информации о выполнении мероприятий по подготовке к пропуску паводка и принятие оперативных мер по выполнению запланированных мероприятий в полном объеме.

Проводятся осмотры воздушных линий электропередачи в зонах возможного затопления и размывов берегов рек, проверяется работоспособность водопропускных сооружений. Утверждены объемы работ по предупреждению возможных негативных последствий паводка.

На период возможного паводка в энергокомпании организован постоянный контроль за состоянием оборудования, зданий, сооружений и территорий, которым могут угрожать ливневые и паводковые воды, а также селевые и оползневые явления. Ведется постоянный контроль за уровнем грунтовых вод, степенью осадки фундаментов зданий и сооружений. Разработан и согласован с местными администрациями, органами ГО и ЧС план совместных действий при возникновении аварийных ситуаций в период паводка.

Специалистам производственных отделений предстоит выполнить ремонты оборудования и сооружений в объемах, необходимых для прохождения паводка, также осмотр и ревизию откачивающих средств, инвентаря и приспособлений для очистки дренажей и ливнеотводящей сети от мусора.

И, конечно, проводятся внеочередные инструктажи оперативному, оперативно-ремонтному и ремонтному персоналу по технике безопасности при работах в паводковый период, запланированы целевые противоаварийные тренировки.

