"АО "Карачаево-Черкесскэнерго" в марте успешно выполнило план реализации электроэнергии потребителям

В АО "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в группу компаний "Россети") в ходе производственного совещания подвели итоги работы в марте и первом квартале 2018 года. Управляющий директор Ханафи Чотчаев, открывая заседание, отметил положительную динамику в выполнении плана реализации электроэнергии потребителям по итогам квартала. Если за три первых месяца 2017 года уровень реализации энергоресурса составлял почти 94,2%, то по итогам аналогичного периода текущего года этот показатель улучшился на 2,6 процентных пункта и достиг 96,8%.

Улучшение итоговых показателей в основном произошло благодаря платежам в счет погашения дебиторской задолженности некоторых категорий потребителей. В частности, выполнение плана реализации электроэнергии организациям, финансируемым из федерального бюджета, в первом квартале текущего года составило 134,2%, а сельскохозяйственным предприятиям – 102,6%. В работе с населением с января по март 2018 года наиболее успешных результатов добилось Хабезское районное энергосбытовое отделение - план реализации энергоресурса выполнен на 100,1%, Адыге-Хабльское районное ЭСО - на 99,7%, и Прикубанское районное энергосбытовое отделение - на 97,6%.

По итогам марта АО "Карачаево-Черкесскэнерго" успешно справилось с выполнением плана реализации электроэнергии потребителям на 100,1%. В работе с населением всем энергосбытовым отделениям удалось добиться стопроцентных платежей за текущее потребление энергоресурса, а также частично погасить недоплату, образовавшуюся в январе. Таким образом, по итогам марта уровень реализации электроэнергии абонентам-физическим лицам составил 107,1%.

Начальники энергосбытовых отделений взяли на себя обязательства по дальнейшему снижению недоплаты частного сектора за электроэнергию, потребленную в зимние месяцы, чтобы к концу первого полугодия 2018 г. ее полностью погасить.