Денис Мантуров доложил Президенту РФ о внедрении наилучших доступных технологий

18 апреля 2018 года на совещании с членами Правительства Российской Федерации под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина при обсуждении вопроса о снижении негативного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров доложил о внедрении принципа наилучших доступных технологий (НДТ).

Переход на НДТ, по оценке Министра промышленности и торговли, не только снижает негативное воздействие на окружающую среду, но и позволяет осуществлять масштабную модернизацию промышленности в целом.

"Мы завершили трёхлетнюю работу с бизнесом по разработке 51 справочника НДТ. С 2015 года в рамках программ импортозамещения создается необходимое отечественное оборудование. Соответствующий перечень Правительством на днях утверждён. Именно это оборудование будет распространяться. Законом предусмотрена ускоренная амортизация", - заявил глава Минпромторга.

При этом он уточнил, что "важнейшие образцы нового оборудования выйдут на серию в 2019-2020 годах и будут использованы в техническом перевооружении 300 пилотных предприятий". "По предварительным оценкам, - подчеркнул Денис Мантуров, - "модернизация 6,5 тысячи организаций потребует дополнительных вложений в размере около 9 триллионов рублей частных инвестиций, что позволит загрузить предприятия разных секторов машиностроения, ориентированных на выпуск новых средств производства". На вопрос Президента РФ о том, будут ли допущены переносы в решении этой проблемы, глава Минпромторга заявил: "нет, с нашей стороны точно нет".