Денис Мантуров: программа импортозамещения потребовала 600 млрд рублей инвестиций с 2014 года

18 апреля 2018 года, в Москве состоялось итоговое заседание коллегии Минпромторга России "Об основных результатах деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 2017 году, целях и задачах на 2018 год" (материалы доступны по ссылке). Представляя результаты деятельности за истекшие шесть лет, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров отметил, что в первые годы отчетного периода основной акцент был сделан на создании фундаментальных основ для развития индустриального потенциала нашей страны. Принятие Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" и связанных с ним нормативных актов обеспечили единые и понятные принципы развития национальной промышленности.

Особое внимание было уделено активному вовлечению регионов в решение задач индустриального развития. Для этого созданы условия по формированию в субъектах Федерации разветвленной промышленной инфраструктуры. Более чем в 4 раза в сравнении с 2012 годом увеличено количество региональных индустриальных парков. Сегодня в стране функционирует 110 таких площадок, на территории которых свои мощности разместили свыше 2,5 тыс. российских и иностранных производителей. "Еще более 3 тыс. компаний выпускают высокотехнологичную продукцию в периметре созданных 45 промышленных технопарков", - подчеркнул Министр.

По информации Дениса Мантурова, для развития кооперационных связей между предприятиями различных регионов формируются промышленные кластеры - 50 таких образований охватывают уже около 1800 предприятий с общей численностью сотрудников свыше 700 тыс. человек.

"Основным инструментом межрегионального партнерства и выравнивания отраслевых балансов должна стать государственная информационная система "Промышленность". Несмотря на то, что в пилотном режиме она начала работу только 2 года назад, сейчас в ней аккумулирована практически вся номенклатура высокотехнологичной продукции, которую уже производят или планируют к выпуску наши предприятия", - рассказал глава Минпромторга России.

Среди наиболее значимых инструментов поддержки отраслей промышленности докладчиком названы Фонд развития промышленности (ФРП) и специальные инвестиционные контракты (СПИК). Совокупный бюджет проектов, реализуемых с применением этих механизмов, перешагнул отметку в полтриллиона рублей.

"Механизм региональных СПИКов позволил привлечь в крупные промышленные проекты около 170 млрд рублей. Что касается малого и среднего бизнеса, то основой для стимулирования их инициатив становятся региональные ФРП – их сформировали уже более половины субъектов Федерации", - акцентировал внимание участников заседания коллегии Денис Мантуров.

Принятые меры позволили оперативно реализовать задачу ускоренного импортозамещения. Всего с 2014 года в создание российских аналогов иностранной продукции проинвестировано свыше 600 млрд рублей, из них 120 млрд – это государственные средства. По всей стране развернуто около 1200 проектов импортозамещения, треть из которых уже вышла на стадию серийного производства.

"Для использования всех резервов внутреннего спроса мы усилили борьбу с незаконным оборотом промышленной продукции. Формируется система сквозной прослеживаемости товаров на пути от производителя до потребителя. Ключевой инструмент в этой части – маркировка продукции. В ряде отраслей она уже используется, а к 2024 году, по поручению Председателя Правительства, должна быть распространена на все основные товарные группы", - заявил Министр.

Зачистка от контрафакта ведется параллельно созданию благоприятных условий для повышения качества и конкурентоспособности продукции. Для этого за шесть лет актуализировано и разработано более 8,5 тысяч национальных стандартов, гармонизированных с международными. Создана комплексная инфраструктура поддержки экспорта. Она включает 17 различных субсидий, которые уже дали ощутимый результат в виде роста несырьевого неэнергетического экспорта. Увеличение объема внешних поставок происходит во всех без исключения гражданских отраслях российской промышленности.

Оценивая ситуацию с развитием внутренней торговли, глава Минпромторга России сообщил, что этот сектор экономики формирует около 16% ВВП.

"Мы принципиально изменили подход к регулированию этой сферы, пойдя по пути либерализации и максимального высвобождения частной инициативы. Выстроен эффективный диалог между поставщиками и торговыми сетями. Выполнено сопряжение интересов крупного ритейла, мелкой розницы и малых производителей. Все это позволило за шесть лет увеличить количество объектов розницы на 11%, а обеспеченность населения торговыми площадями более чем в 1,5 раза. Изначально мягкое регулирование интернет-торговли позволило наращивать ее опережающими темпами. С 2012 года этот сегмент прибавил свыше 80%, достигнув 1,1 трлн рублей", - подчеркнул Денис Мантуров.

Минпромторг России продолжит расширять каналы доставки товаров от производителя до потребителя. К настоящему времени подготовлен законопроект, направленный на развитие нестационарной и мобильной торговли, в регионах формируется полноценный стрит-ритейл.

Выступая на заседании коллегии, Вице-премьер Дмитрий Рогозин отдельно остановился на деятельности Министерства в ОПК и авиастроении. В качестве прорывного направления им названа программа по созданию нового российского самолета МС-21. "За этим самолетом огромное будущее, потому что он является родоначальником целого семейства среднемагистральных самолетов", - отметил спикер. По словам Вице-премьера, отечественные авиастроители никогда не могли примириться с тем, что российское небо заполнено самолетами американского и европейского производства. Поэтому, помимо МС-21, будут активно создаваться ближне- и дальнемагистральные лайнеры. Дмитрий Рогозин также заметил, что в истекшие годы удалось восстановить в стране престиж инженерного и конструкторского труда, труда людей-созидателей.

Замглавы Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович выразил мнение, что по многим российским отраслям промышленности уже удалось добиться высокого показателя импортозамещения на уровне более 90%. Вместе с тем, прокомментировал ситуацию Аркадий Дворкович, "если где-то мы решили задачи импортозамещения, то это не означает, что во всех случаях создана технология, которая является самой передовой в мире и может экспортироваться. Где-то это так, где-то мы можем продавать то, что создали. А где-то не совсем так. Экспортно-ориентированное импортозамещение еще не везде случилось".

По оценке заместителя председателя правительства по социальным вопросам Ольги Голодец, Минпромторг является одним из самых эффективных министерств, и самое главное, что создана эффективная вертикаль управления. Среди социально-значимых проектов импорто-замещающего свойства, успешно реализованных Министерством, - названы реализация программы по обеспечению музыкальных школ пианино российского производства и стопроцентное обеспечение детских садов и ясельных учреждений отечественной мебелью.

Министр Михаил Абызов, ответственный за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности "Открытого правительства", заявил, что объем государственной поддержки российской промышленности должен быть существенно увеличен. В свою очередь, Министр финансов Антон Силуанов обозначил позицию, что в вопросе поддержки промышленности нужно ориентироваться не только на государственные бюджетные средства, но и активнее привлекать частные инвестиции. По его мнению, поддержка промышленности - это и развитие инфраструктуры, и налоговое стимулирование, и государственно-частное партнерство, и реализация концессионных проектов. Названные форматы были единодушно поддержаны участниками заседания.

В завершение итогового заседания коллегии состоялось вручение государственных и ведомственных наград.