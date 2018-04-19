Энергетики ЕАО провели штабную тренировку по гражданской обороне

В филиале АО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО" проведена штабная тренировка по выполнению мероприятий гражданской обороны первой очереди.

В ходе тренировки отработаны вопросы организации, оповещения и сбора руководящего состава гражданской обороны при получении сигналов ГО, выполнения мероприятий гражданской обороны I очереди при переводе филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО" на работу в условиях военного времени, совершенствование практических навыков нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, а также проведение экстренной эвакуации персонала при получении сигнала о пожарной тревоге.

Личный состав поста радиационного и химического наблюдения и санитарного поста НФГО приведен в готовность по предназначению: укомплектован средствами индивидуальной защиты и медицинским имуществом, проведена проверка приборов радиационного и химического наблюдения.

Во всех районах электрических сетей мероприятия ГО первой очереди были проведены в срок и в полном объеме. По итогам тренировки дана положительная оценка действиям всех участников.

- В этом году впервые к проведению штабной тренировки привлекались нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО), созданные на основании присвоения филиалу АО "ДРСК" "ЭС ЕАО" второй категории по гражданской обороне. Основной целью штабной тренировки было совершенствование практических навыков личного состава поста радиационного и химического наблюдения и санитарного поста, указать их специфику и предназначение, — подчеркнул специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям филиала АО "ДРСК "ЭС ЕАО" Сергей СУКОНКО. — Привлечение личного состава НФГО на подобные тренировки будет проводиться в филиале ежегодно.