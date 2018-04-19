Кирилл Молодцов принял участие в работе второго дня Национального нефтегазового форума-2018

В ходе работы второго дня Национального нефтегазового форума-2018 заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов выступил на пресс-конференции о подготовке 6-го форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета, который впервые пройдет в России с 23 по 28 июня 2019 года на площадке многофункционального международного студенческого комплекса "Горный" Санкт-Петербургского Горного Университета. Санкт-Петербург был единогласно выбран "столицей" форума в 2019 году по итогам заседания Мирового нефтяного совета (МНС) в июле 2017 года в Стамбуле (Турция).

В ходе пресс-конференции речь шла о подготовке к Форуму, целях и задачах предстоящего мероприятия. Было отмечено, что Форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета является одним из центральных мероприятий в нефтегазовой отрасли и проводится раз в три года в одной из 70 стран, входящих в Мировой нефтяной совет. Аудитория Форума насчитывает порядка 2000 молодых специалистов, студентов и аспирантов, которым представляется уникальная возможность для обмена опытом, новейшей информацией и передовыми достижениями нефтегазовой отрасли.

"В 2014 год Мировой нефтяной конгресс собрал порядка 65 стран-участниц. В этой связи руководство Российской Федерации поддержало инициативу о проведении форума молодых лидеров под эгидой Мирового нефтяного совета. 7 апреля текущего года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о порядке содействия проведению форума. Также был сформирован организационный комитет с участием лидеров нефтегазовой отрасли, научных и общественных организаций, который возглавил Министр энергетики РФ Александр Новак", - сказал Кирилл Молодцов.

Также в ходе работы второго дня Национального нефтегазового форума заместитель Министра выступил модератором круглого стола "Драйверы внутреннего роста и экспортный потенциал нефтегазохимической и нефтеперерабатывающей промышленности России", в рамках которого отметил, что для дальнейшего развития нефтегазохимии предстоит найти новые точки роста не только в созданных кластерах, но и в перспективных направлениях нефтегазохимии. "Потенциал у нас есть", - подчеркнул Кирилл Молодцов.

Выступая на сессии "Новые инструменты энергетических рынков в эпоху блокчейна", заместитель главы энергетического ведомства отметил: "Необходимо, чтобы информация существовала независимо от оператора или от какого бы то ни было участника рынка, тогда она будет наиболее объективной и ее влияние на рынок, в том числе на его волатильность, будет обоснована объективными факторами. Нефтегазовой отрасли это близко, и мы будем заниматься этим направлением".