Отечественная кабельная промышленность способна потреблять около 500 тыс. тонн алюминия ежегодно

Отечественная кабельная промышленность с технической точки зрения способна потреблять и перерабатывать около 500 тыс. тонн алюминия ежегодно. Такое мнение высказал Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко в беседе с Генеральным директором "Завода Москабель" Павлом Моряковым, на прошедшей в рамках рабочей поездки на производство группы компаний "Москабельмет". Предприятие, расположенное на 22 га, выпускает более 50 тыс. наименований кабельной продукции и является одним из лидеров отрасли.

В ходе поездки специалистами "Завода Москабель" был продемонстрирован процесс изготовления продукции из инновационного алюминиевого сплава 8*** серии, возможность полного цикла производства кабельно-проводниковой продукции (от алюминиевой катанки до выпуска готовых изделий) для энергетической, транспортной, строительной, машиностроительной, атомной, оборонно-промышленной и нефтегазовой отраслей. Объем производства составляет более 20 тыс. км кабельно-проводниковой продукции, что позволяет поддерживать около 2 тыс. рабочих мест на предприятии.

В ходе встречи стороны договорились о необходимости проведения совместных мероприятий, направленных на увеличение потребления и выпуска алюминиевой кабельно-проводниковой продукции, включая активный диалог с проектировщиками и застройщиками, проведение тематических семинаров и демонстрацию текущих возможностей отечественных кабельных заводов.

"Отечественные кабельные предприятия способны значительно увеличить потребление алюминия и стать одним из драйверов отрасли. Сегодня, например, в строительстве существенно возрастает потребность в современных КПП, что позволяет рассчитывать на позитивные перспективы кабельной отрасли", - отметил Валентин Трищенко.

