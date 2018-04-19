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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Предприятия ООО "Башкирэнерго" в числе лучших по охране труда в России

Предприятия ООО Башкирэнерго в числе лучших по охране труда в России

19 апреля 2018, 16:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БАШКИРЭНЕРГО, Sape-2018

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В рамках четвертой Всероссийской недели охраны труда в г. Сочи состоялась церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса "Успех и безопасность-2017". Организатором конкурса выступило Министерство труда и социальной защиты населения РФ, которое сформировало рейтинги эффективности компаний на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Всего в конкурсе приняло участие более 13 тысяч предприятий из 85 субъектов РФ.

Структурные предприятия ООО "Башкирэнерго" (дочерняя компания АО "БЭСК", входящего в группу АФК "Система") получили высокие оценки, войдя в ТОП-100 федерального рейтинга. Это ПО "Центральные электрические сети" ООО "Башкирэнерго" (17-е место), ПО "Октябрьские электрические сети" (27-е место), ПО "Кумертауские электрические сети" (28-е место) и ПО "Уфимские городские электрические сети" (81-е место).

Высокие результаты группы компаний АО "БЭСК" обусловлены эффективной реализацией политики в области охраны труда, активизацией профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

АО "БЭСК" на Всероссийской неделе охраны труда в г. Сочи представляли заместитель главного инженера – начальник департамента охраны труда, промышленной и экологической безопасности ООО "Башкирэнерго" Григорий Петров и начальник отдела охраны труда ООО "Башкирэнерго" Вячеслав Ченцов.

Компания: ООО "Башкирэнерго"

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