РНК СИГРЭ приглашает принять участие в Техническом совещании Регионального объединения CIGRE Азия - Океания (CIGRE-AORC) 2018

CIGRE-India и Центральное правление по ирригации и энергоснабжению, г. Нью-Дели приветствует Вас.

Мы рады сообщить вам об организации Технического совещания Регионального объединения CIGRE Азия - Океания (CIGRE-AORC) - Международной конференции по теме "Переход к энергетической безопасности на международном уровне - вопросы и проблемы" при совместном участии компании CIGRE-India, Центрального правления по ирригации и энергоснабжению и Электросетевой корпорации Индии, которая должна состояться 24-25 мая 2018 года по адресу: гостиница Hotel Lemon Tree, г. Гангток, Сикким (Индия).

Информационное письмо доступно по ссылке.

Письмо о приеме работ с указанием деталей конференции: ссылка.



Цель конференции заключается в формировании площадки для открытого обсуждения актуальных вопросов и проблем. Темы, указанные в Информационном бюллетене, были определены с учетом текущего сценария, и мы уверены в том, что материалы, составленные в ходе конференции, позволят в значительной степени обновить знания участников, в результате чего они получат отличную возможность взаимодействовать друг с другом и обмениваться мнениями с признанными экспертами по заданной теме.