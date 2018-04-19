Россия обратилась в ВТО по поводу пошлин США на сталь и алюминий

Россия запросила через Всемирную торговую организацию консультации с США по вопросу их новых пошлин на импорт стали и алюминия, говорится в документе, опубликованном на сайте ВТО.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что Москва может запросить компенсации. По его словам, среди компенсационных мер может быть, в частности, снижение США тарифов по другим видам российских товаров.

Если консультации не приведут к решению вопроса, Москва получит возможность в будущем ввести собственные пошлины для восстановления равновесия в торговле, уточнил собеседник агентства.

При этом источник в российской делегации при ВТО рассказал РИА Новости, что запрос на консультации не означает начала спора в рамках организации. "Это скорее обозначенная перспектива введения ответных мер при полном соблюдении правил ВТО", — пояснил он.

Собеседник агентства также напомнил, что такая процедура предусмотрена в Соглашении о специальных защитных мерах. В частности, там указано, что если одна из стран вводит какие-то спецзащитные меры, с которыми не согласна другая сторона, последняя имеет право ввести ответные меры по упрощенной процедуре. Однако прежде она должна формально запросить консультации в рамках ВТО и их провести.

После этого необходимо уведомить Совет по торговле товарами, который почти автоматически принимает решение в пользу пострадавшей стороны.

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, в том числе из России, которые могут действовать в течение длительного времени. Вашингтон обосновал такие меры соображениями национальной безопасности. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая.

Россия назвала такое решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования.

РИА Новости