Сотрудники "Удмуртэнерго" обсудили вопросы техприсоединения с представителями бизнес-структур

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго" прошло открытое совещание по вопросам доступа к электросетевой структуре компании. В мероприятии приняли участие представители малого и среднего бизнеса, удмуртского регионального отделения "Опора России", органов исполнительной власти республики.

В ходе встречи специалисты Удмуртэнерго рассказали о государственном регулировании и основных изменениях в порядке технологического присоединения, сроках исполнения заявок, требованиях, предъявляемых к комплекту документов заявителей. Среди партнёров компании в этом сегменте потребителей – агропромышленные, строительные предприятия, различные коммерческие организации. Для них вопросы, связанные с надёжным и качественным электроснабжением, имеют первостепенное значение. Одним из ключевых моментов диалога стал обмен перспективными планами между энергетиками и представителями бизнеса.

В филиале "Удмуртэнерго" реализуются основные положения "дорожной карты" доступности энергетической инфраструктуры - плана мероприятий по упрощению и совершенствованию процедуры технологического присоединения к электрическим сетям. В частности, максимально упрощена схема техприсоединения. От принятия заявки до непосредственного подключения от потребителя требуется не более пяти визитов в сетевую организацию и в среднем 65 дней работы. Также из договоров по техприсоединению мощностью менее 150 кВт исключены требования об обязательном предоставлении в сетевую организацию проектной документации для подтверждения её соответствия техническим условиям.

- Подобные встречи позволяют консолидировать усилия для эффективной реализации совместных проектов, - подвел итоги встречи начальник управления технологического присоединения филиала "Удмуртэнерго" Эдуард Мингазов. - Кроме того, тесная обратная связь с партнерами-потребителями помогает оперативно выявлять и исправлять недостатки в работе, улучшать качество обслуживания клиентов и повышать доступность электросетевой инфраструктуры.

Энергетики также напомнили собравшимся, что подать заявку и отследить этапы ее прохождения возможно через личный кабинет на сайте компании www.mrsk-cp.ru. Там же можно узнать о льготах, предусмотренных федеральным законодательством. Кроме того, подать заявку на присоединение к сетям можно на портале электросетевых услуг ПАО "Россети" https://портал-тп.рф.

Консультации и ответы по всем вопросам технологического присоединения к электрическим сетям потребители могут получить в Контакт-центре ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) и у сотрудников Центра обслуживания потребителей филиала "Удмуртэнерго" в городе Ижевске, ул. Советская, д. 30 при личном посещении или по телефону (3412) 93-84-87.

